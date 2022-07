Dormir en voyage: qu’est-ce qui affecte le sommeil en vacances?

Il est parfois difficile de bien dormir en voyage et le sommeil est d’autant plus précieux que l’on souhaite profiter de ses vacances. Des spécialistes en troubles du sommeil expliquent comment retrouver des nuits réparatrices, loin de chez vous.

Pourquoi est-ce difficile de dormir en voyage?

Rien ne perturbe plus les plans de vacances qu’une mauvaise nuit de sommeil. Et pourtant, selon une étude réalisée par IHG Hotels & Resorts en 2019, l’insomnie est très fréquente pendant les vacances. Une personne sur cinq dormirait mal loin de chez elle. (Et c’était avant la vague d’anxiété de retour de voyage postpandémique…)

«Des études ont toujours démontré que les gens dormaient moins bien durant la première nuit d’éloignement de leur environnement familier», explique le Dr Kent Smith, ancien président de l’American Sleep and Breathing Academy et directeur fondateur de la clinique du sommeil Sleep Dallas.

Une étude publiée dans Current Biology identifie une cause fréquente, car les chercheurs ont découvert le déclenchement d’une réponse évolutive à un changement dans l’environnement. La moitié du cerveau peut demeurer sur le qui-vive lorsque vous dormez, pour surveiller tout danger éventuel. Cela explique pourquoi, même si vous avez dormi, vous vous retrouvez plus léthargique le lendemain, malgré une nuit calme. Le Dr Smith ajoute que le décalage horaire, la température, le matelas et l’exposition à la lumière aggravent les troubles du sommeil.

Selon Bruce D. Forman, psychologue spécialisé en insomnie, même après cette première nuit loin de chez soi, des changements dans les activités habituelles peuvent influer sur le cycle du sommeil. Il explique que «nous sommes des êtres d’habitudes», et que des changements soudains dans le rythme quotidien et le régime alimentaire peuvent confondre l’organisme, déranger l’endormissement et causer des réveils nocturnes répétés.

Cette perturbation frustrante de la qualité du sommeil est normale, elle n’est pas incontournable. Des experts du sommeil nous donnent ces conseils pour obtenir un meilleur sommeil lors de votre prochaine escapade.

Comment mieux dormir en voyage

«Autant que possible, suivez votre routine habituelle du coucher pour maintenir une bonne hygiène de sommeil, lorsque vous n’êtes pas chez vous», précise le Dr Smith. Les experts signalent également ces stratégies pour passer de bonnes nuits à l’extérieur de votre maison. Voyez combien de temps doit durer une sieste, selon un neuroscientifique.