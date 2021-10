20 plages où l’eau est la plus chaude au monde

Les vagues glacées sont la dernière chose dont on a envie à la plage. Voici des plages où l’eau est toujours chaude, à n’importe quel moment de l’année.

MATTEO COLOMBO/GETTY IMAGES

Venez vous baigner, l’eau est bonne!

Tout le monde aime les escapades à la mer. Et si vous êtes à la recherche des meilleures plages, vous avez probablement déjà quelques idées en tête: un paysage de carte postale, du soleil à profusion et la mer à perte de vue. Mais savez-vous ce qui peut vraiment gâcher un voyage à la mer? De l’eau glaciale. Heureusement, il existe quantité d’endroits fantastiques où on peut se baigner confortablement toute l’année. Voici une liste à consulter lorsque vous planifierez votre prochain voyage.

Qu’il s’agisse de destinations vacances en famille comme la plage de Seven Mile en Jamaïque ou d’escapades romantiques comme l’île de Pemba, le paradis vous attend sur ces plages aux eaux les plus chaudes du monde. Il vous reste une chose à faire: mettre un maillot de bain et de la crème solaire dans votre valise. Nul doute que votre maison louée près de la plage, votre hôtel de luxe ou votre tout-inclus s’occupera du reste!

Note importante: avant de réserver, vérifiez que les endroits à visiter seront ouverts lors de votre séjour. Certains attraits touristiques et événements pourraient encore être fermés ou imposer des restrictions en raison de la pandémie. Consultez aussi le site du gouvernement du Canada concernant les voyages et les exigences en matière de dépistage et de quarantaine.