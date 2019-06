10 signes qu’il est temps de prendre des vacances

« Il ne suffit pas de prendre soin de votre santé seulement en vacances. Profitez-en pour adopter un mode de vie plus sain et continuez une fois à la maison », dit Kane.

Bien qu’il soit possible de se débarrasser de mauvaises habitudes comme le tabagisme, l’excès de nourriture et la surconsommation d’alcool à la maison, un voyage à l’étranger peut rendre cela plus facile, dit Kane. « En vacances, avec de saines habitudes de vie, vous êtes littéralement forcé de vous concentrer sur votre prise en charge, ce qui serait impossible à la maison », explique-t-elle.

Vous avez été sur pilote automatique pendant des années

L’avance en âge vous fait sentir… vieux. Mais il n’est jamais trop tard pour construire la vie que vous voulez vraiment. Commencez par des vacances.

« Vous évader vous apporte le don merveilleux de la perspective et de la capacité de voir plus grand, ce qui vous permet de réévaluer votre vie et d’identifier ce que vous devez changer pour être plus heureux », dit Kane.

Prescription vacances :

Reposez votre esprit en faisant quelque chose qui nécessite une grande concentration, comme l’apprentissage du paddle-board ou de la plongée sous-marine, en visitant l’un de ces lieux prisés pour apprendre la plongée sous-marine.

• Rechargez vos batteries en vivant le moment présent, pendant cinq jours, dans un paradis tropical. Les sixième et septième jours, faites un remue-méninges sur la façon de passer le reste de votre vie.

• Ravivez votre individualité en nageant avec les requins à Hawaii ou en participant à une course à obstacles.

Voici des destinations de vacances où vous devez aller avant d’avoir 50 ans.