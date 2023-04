Les meilleures destinations de voyage en 2023

DMITRIYBURLAKOV/GETTY IMAGES

Costa Rica

Pour vos vacances de 2023, ne cherchez pas plus loin que le pays réputé le plus heureux d’Amérique latine, le Costa Rica. Pourquoi s’agit-il d’un lieu aussi attirant et d’une des meilleures destinations? Les Costaricains parlent de la «pura vida», ou de vie simple, centrée sur l’optimisme et la joie de vivre à plein.

Ce paradis populaire d’Amérique centrale, défini comme un pionnier dans la protection de sa biodiversité sur le quart de son territoire, propose la découverte de 28 parcs nationaux, réserves et refuges fauniques. Parmi ceux-ci: le parc national de Tortuguero, destiné à protéger les tortues vertes en voie de disparition; le parc national du volcan Poas, où se trouve l’un des volcans les plus imposants et actifs du pays; le parc national Manuel Antonio, le plus précieux, qui préserve à la fois des forêts tropicales luxuriantes et de magnifiques plages blanches, sans oublier les paresseux à trois doigts et les sapajous capucins, des singes à face blanche.

Découvrez le mode de vie «pura vida» du Costa Rica et le surf sur la plage Tico de l’hôtel Nantipa, à Santa Teresa. Située dans l’une des cinq zones bleues officielles du monde, la région se démarque par son espérance de vie qui dépasse la moyenne, et qui est fondée sur une existence remplie de bienfaits pour la santé, avec des journées de détente et du poisson frais pêché.

