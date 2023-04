J’ai travaillé dans un tout inclus pendant 10 ans: voici les erreurs que tout voyageur devrait éviter

Conseil de pro: recherchez les options de restauration du complexe à l’avance et choisissez quelques aventures culinaires à essayer. Demandez au chef ou au directeur des animations ses suggestions sur ce qui se fait de mieux en ce moment. Et faites vos réservations le plus tôt possible.

Conseil de pro: n’hésitez pas à vous faire plaisir, mais soyez modéré dans la quantité que vous mangez et dans les cocktails que vous buvez. N’oubliez pas que le but est de profiter de l’expérience globale, et de s’amuser tout en faisant des choses que vous ne pourriez pas faire à la maison.

Ce n’est pas parce que vous pouvez manger 1 kg de pattes de crabe et un gallon de crème glacée que vous devriez le faire. (Et oui, j’ai déjà vu quelqu’un faire ça!)

D3SIGN/GETTY IMAGES

Se déshydrater et attraper un coup de chaleur

Trop de vacances tropicales ont été gâchées par un coup de chaleur! C’est normal d’oublier de boire de l’eau quand on a accès à tant de délicieuses boissons alcoolisées. Cela peut aussi être aggravé par le fait d’être à l’extérieur, d’oublier la protection solaire, de porter un chapeau et d’être sous un parasol… et de s’empiffrer dans des collations salées.

En plus d’être fatigué et irritable, être déshydraté peut rendre gravement malade. Ceci est particulièrement important si vous voyagez dans un climat nettement plus chaud ou plus sec que celui auquel vous êtes habitué.

Conseil de pro: Équilibrez chaque boisson alcoolisée ou sucrée avec un verre d’eau. Emportez une bouteille d’eau réutilisable et portez un chapeau de soleil ou une casquette lors des excursions, et soyez à l’affût des signes de déshydratation comme l’épuisement, la transpiration excessive ou l’incapacité de transpirer, le visage très rouge ou très pâle, la désorientation, les crampes musculaires et la faiblesse.