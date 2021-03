Ce je-ne-sais-quoi qui fait rêver dans les photos de voyage (enfin expliqué!)

4 / 4

Denis Moskvinov/Shutterstock

L’influence des influenceurs

Malgré l’importance accordée aux photos dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, il existe très peu de directives concernant les types de photos à partager en ligne afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Ces informations sont pourtant cruciales, car Internet a profondément modifié la façon dont les consommateurs se renseignent et achètent des produits dans l’industrie hôtelière et touristique. Lorsque les consommateurs effectuent des recherches en ligne pour leur prochaine destination de voyage, ils se tournent désormais vers les sites tiers comme TripAdvisor, les réseaux sociaux et les blogues d’influenceurs afin de poser des questions, se renseigner sur les expériences vécues, et pour prendre des décisions d’achat.

En fait, plus de 80% des consommateurs de produits touristiques se basent sur les conseils d’influenceurs en ligne pour prendre des décisions de voyage (agences, hôtels, compagnies aériennes, destinations, itinéraires de voyage). L’information échangée entre consommateurs est maintenant considérée comme étant plus fiable que toute information donnée par les entreprises touristiques et les agences de voyages.

De plus, une étude interne menée par TripAdvisor a révélé que les photos de consommateurs sont encore plus importantes pour les réservations en ligne que les commentaires. Avec l’essor des médias sociaux et la popularité des contenus générés par les utilisateurs, les photos sont devenues un moyen de communication très populaire pour toutes informations liées aux voyages.

Dans ce contexte, sur quels critères est-ce que les professionnels du secteur hôtelier et touristique devraient se baser pour choisir les photos à partager en ligne ? Est-ce que les influenceurs et les consommateurs devraient être encouragés à partager des photos et, si oui, quelles lignes directrices devraient-ils suivent afin de générer les meilleurs résultats? Quelles sont les photos qui influencent le mieux l’intention d’achat en ligne?

Les réponses à ces questions, à la base de notre étude, permettront aux professionnels de cette industrie de prendre de meilleures décisions d’affaires quant aux choix de photos à diffuser en ligne.



Pierre-Majorique Léger, Professeur en TI, HEC Montréal; Sarah Cosby, M.Sc. en marketing, Tech3lab – recherche UX, HEC Montréal et Sylvain Senecal, Professor of Marketing, HEC Montréal

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.