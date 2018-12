14 sites enchanteurs aux allures d’un conte de fées

Sautez à pieds joints dans votre recueil de contes préféré en visitant ces lieux stupéfiants du monde entier.



Il est facile de comprendre pourquoi cette ville française est qualifiée de «Petite Venise». On trouve le long du canal – une véritable invitation la promenade en bateau – de jolis immeubles colorés et des rues faites de pavés. N’hésitez pas à déambuler dans les rues en pensant à Belle traversant son «village» dans La belle et la bête.

Château de Hohenschwangau, Allemagne

Ce magnifique château semble sortir tout droit de l’univers des Polly Pocket, cette gamme de petites poupées en plastique et d’accessoires des années 1980 destinés aux enfants. Il a été construit par le prince héritier Maximilien II de Bavière pour remplacer celui de son prédécesseur, qui datait du 12e siècle et tombait en ruine. Le roi Louis II, qui y a grandi et passé une partie de sa vie, a toujours rêvé de bâtir un château encore plus beau quand il serait plus vieux.

