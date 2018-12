Même si elle a récemment été aux prises avec d’importantes difficultés financières, la Grèce n’en demeure pas moins une destination à couper le souffle. Si sa température est plus froide durant la saison hivernale (entre 8 et 15 °C en février), le sublime pays regorge d’histoire et de paysages merveilleux qui valent certainement le détour.

Informez-vous sur chacune des îles et visitez-en quelques-unes, question de découvrir la culture grecque.

L’archipel des Cyclades compte 24 îles habitées au milieu de la mer Égée. Les petits villages de pêcheurs, les petits ports et l’architecture très particulière qui y est présente vous séduiront à coup sûr.

27 / 44

Athènes, Grèce

Athènes est la capitale du pays et ne manquera pas de vous impressionner. Les célèbres monuments en pierres antiques et toute l’histoire que ces bâtisses portent font de la ville une destination de choix pour tous les amateurs de culture et d’histoire.

La température y est plus fraîche que dans les îles, mais est certainement plus agréable qu’au Québec et au Canada!

Si vous optez pour un forfait «tout inclus», lisez ceci avant de faire votre réservation.