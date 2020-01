Les 10 rues les plus populaires du monde

4 / 10

Fifth Avenue

Paradis des fashionistas, la Cinquième Avenue de Manhattan est l’une des rues commerçantes parmi les plus chères au monde. En particulier, entre les 49e et 60e rues, l’avenue est bordée des magasins les plus connus et les plus chers du globe: Cartier, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Armani, Versace et bien d’autres. Les visiteurs à la recherche de trouvailles vestimentaires feraient bien de venir à New York avec un portefeuille bien garni. Pour un cinéphile, un arrêt au siège social de Tiffany & Co pour un café et un croissant, comme Audrey Hepburn l’a fait dans le rôle de Holly Golightly, dans Breakfast at Tiffany’s (Petit-Déjeuner chez Tiffany) est un impératif.

