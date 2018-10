15 petits pays dont vous ignorez sans doute l’existence

Avec seulement 26 kilomètres carrés, cette nation de neuf îles, anciennement connues sous le nom d’îles Ellice, est la quatrième plus petite au monde. Plus de la moitié de la population de 11 000 habitants réside à Funafuti, la capitale. Mais loin de l’île principale, vous aurez l’impression d’être un naufragé.

Voici le pays le moins visité du monde… et pourtant celui qui se rapproche le plus du paradis. Les voyageurs qui se rendent à Tuvalu, destination isolée du Pacifique Sud, trouveront une culture polynésienne florissante, des lagons magnifiques et des récifs coralliens parfaits pour la plongée avec tuba.

Chaque année, pour le Staatsfeiertag, la fête nationale du 15 août, vous pouvez vous joindre à la famille royale et à tous ses sujets pour boire une bière dans les jardins du pittoresque château de Vaduz. Une fête et un feu d’artifice concluent les célébrations.

Seychelles

Au large de la côte est de l’Afrique et au nord de Madagascar se trouvent les Seychelles, un archipel de 115 îles disséminées dans l’océan Indien. Malgré ce grand nombre, la superficie totale du pays n’est que de 456 kilomètres carrés et près de 90% de ses quelque 94 000 habitants vivent sur la plus grande île, Mahé.

S’il s’aventure sur les îles les plus reculées, le visiteur se trouvera au contact d’espèces uniques, de réserves marines et d’un site de reproduction de tortues géantes. Il découvrira également la Vallée de Mai – inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO –, une forêt préhistorique abritant le cocotier de mer, qui produit le fameux coco-fesse. Oh, et les plages tropicales vierges ne sont pas mal non plus.

