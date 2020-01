7 trésors cachés d’Europe

Insatiable globe-trotter, voici les sites les plus insolites du Vieux Continent. De la Serbie à la Slovénie en passant par l’Espagne et la France.

1 / 7

Istock

Pologne – Malbork: la forteresse de Marienbourg

La forteresse de Marienbourg serait la première du monde par sa superficie. Voici, en chiffres et en dates, tout ce que vous devez savoir sur ce spectaculaire édifice. Les remparts extérieurs ceignent une aire de 143 571 m2 – soit deux fois plus que tous les autres châteaux d’Europe. Vient ensuite la citadelle de Prague, avec 66 761 m2. Marienbourg, la «forteresse de Marie», fut le siège de l’Ordre chrétien des chevaliers teutoniques. La première pierre fut posée en 1274, et la construction achevée en 1406. À son apogée, elle abritait jusqu’à 3 000 chevaliers.

L’ensemble se compose de trois forts distincts (le château haut, le château moyen et le château bas), auxquels viennent s’ajouter d’autres remarquables édifices, dont une cathédrale, qui, détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, reste aujourd’hui à restaurer. Chaque été, la forteresse accueille une fête médiévale, avec une reconstitution du siège de 1410 : après 56 jours de combat, les chevaliers de la forteresse avaient repoussé l’assaut des armées polonaise et lituanienne.



La forteresse est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. N’hésitez pas à consulter le site internet pour plus d’information.