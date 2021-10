Petit guide des voyages en voiture

MASKOT/GETTY IMAGES

D’un océan à l’autre, à travers des routes magnifiques, notre pays offre des paysages luxuriants et une culture colorée qui ne demandent qu’à être explorés. Et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour voir, faire et conduire à travers les plus beaux sites et les plus belles villes du territoire canadien. Lisez ce qui suit pour obtenir des conseils pour la planification du voyage et la préparation des bagages afin de prendre la route en toute confiance. Que ce soit pour un grand voyage à travers le pays ou simplement vers les régions incontournables de notre belle province.

Même pour les meilleurs conducteurs, un voyage en voiture réussi ne se résume pas à mettre son véhicule en mode «conduite». Pour tirer le meilleur parti de votre voyage, vous devez vous préparer en tenant compte de tous les aspects: la destination, comment s’y rendre, quoi faire une fois sur place, mais aussi des détails plus techniques comme le coût du carburant, ce qu’il faut emporter et comment préparer votre véhicule pour un long voyage. Voici tout ce qu’il faut savoir pour un voyage réussi.

Étape 1: Choisir sa destination de voyage. Où irez-vous? À la plage, à la montagne, dans un parc national ou dans un lieu emblématique? Le pays tout entier est à votre portée, il vous suffit de choisir.

Étape 2: Planifier son itinéraire. Un bon road trip, c’est avoir la destination comme point final, mais le voyage en lui-même est le plus important. Pour tirer le meilleur parti du voyage en voiture, il est utile de planifier l’itinéraire et de s’y tenir.

Étape 3: Calculer le coût de son voyage. Il est vrai qu’un voyage en voiture est beaucoup plus économique que la réservation d’un billet d’avion, mais il comprend de nombreuses dépenses: du carburant à l’hébergement et de la nourriture au stationnement. Il faut garder tout cela à l’esprit lorsque vous préparez le budget de votre voyage en voiture.

Étape 4: Préparer son véhicule. S’il y a une chose dont vous avez besoin pour réussir votre road trip, c’est d’un véhicule en parfait état de marche.

Étape 5: Effectuer une recherche des choses à faire et des endroits où loger et où manger. Vous avez pris la route; que faire maintenant? C’est amusant de faire des découvertes en cours de route, mais vous devez tout de même avoir dans votre poche une liste des endroits à voir et à visiter, sur la route mais aussi à votre destination finale.

Étape 6: Dresser une liste de contrôle des bagages. Le temps consacré à l’établissement de cette liste vous sera bénéfique lorsque vous prendrez la route et disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour un voyage parfait!

