Santé des os: 30 choses que vous pouvez faire pour dynamiser vos os au quotidien

Une telle chute pourrait causer une fracture de la hanche – et de terribles douleurs. «J’ai vu pas mal de gens qui ont subi une fracture en trébuchant parce qu’ils portaient des sandales, des tongs, des semelles compensées ou des talons hauts», dit-il. Choisissez plutôt des chaussures de sport confortables, bien ajustées, offrant une bonne traction et une bonne absorption des chocs.

Mangez beaucoup de légumes feuilles

«Quand on parle de source de calcium et de vitamine D, on pense avant tout aux produits laitiers, mais les légumes verts en sont aussi une très bonne source. De plus, ils fournissent des fibres et d’autres vitamines essentielles et sont faibles en calories», explique Jeremy Alland, un médecin spécialisé en médecine sportive à Chicago. Certains, comme les feuilles de betterave, sont même considérés comme un superaliment.