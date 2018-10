L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux. Découvrez quels aliments contribuent à renforcer vos os et ceux que vous devriez éviter.

Les os sont des tissus vivants qui se dégradent et se renouvellent constamment. Cependant, autour de 30 ans, la dégradation prend le dessus sur la régénération et ils perdent alors de leur densité, particulièrement l’os trabéculaire, structure interne en forme d’éponge qui leur confère leur solidité. Avec l’âge, ils peuvent se fragiliser; le risque de fractures associées à l’ostéoporose s’accroît alors. Les femmes sont quatre fois plus susceptibles d’en souffrir que les hommes, en partie parce que, au départ, leur masse osseuse est plus faible. À la ménopause , leur tissu osseux se dégrade deux à quatre fois plus rapidement qu’avant. Cet effet est attribuable à la chute de leur taux d’œstrogène, hormone qui exerce une action protectrice. Ce rythme finit par ralentir mais la perte ne s’arrête jamais.

Lait et santé osseuse vont de pair. Cependant, les produits laitiers ne sont pas les seuls alliés des os. Pour préserver leur robustesse, les os ont besoin, bien sûr, de calcium mais également d’autres minéraux, ainsi que de vitamines et de protéines, nutriments qu’une alimentation adéquate fournira en abondance.

Produits laitiers et autres aliments riches en calcium

Il y a, dans le corps humain, un ou deux kilogrammes de calcium, dont les 99% sont concentrés dans les os et les dents. Le calcium, de même que d’autres minéraux, durcit les fibres des protéines qui composent l’os. La consommation d’aliments qui en sont riches – produits laitiers, sardine et saumon avec leurs arêtes, légumes verts et légumineuses – pourrait permettre de minimiser l’inévitable perte osseuse qui accompagne le vieillissement. En préservant un taux élevé de ce minéral, on évite que l’organisme prélève à même les os celui dont il a besoin pour assurer d’autres fonctions essentielles, comme la coagulation sanguine, la transmission nerveuse et les contractions musculaires. Retrouvez plus de bonnes raisons de manger des produits laitiers.

Les personnes intolérantes au lactose peuvent se tourner vers d’autres sources de calcium que les produits laitiers, par exemple, le jus d’orange enrichi, ou encore, vers le lait et le yogourt sans lactose. La sardine et le saumon avec leurs arêtes, l’épinard et les autres légumes feuilles, de même que le haricot sec, en renferment également.

Visez à prendre: 1000 à 1200 mg de calcium par jour, soit l’équivalent de ce que fournissent une tasse de yogourt maigre, une tasse de lait écrémé et une portion d’épinards et de saumon en boîte. Pour en favoriser l’absorption, répartissez votre apport tout au long de la journée de sorte de ne pas en ingérer plus de 500 mg à la fois.

Truc utile: l’épinard et la bette à carde renferment de l’oxalate, sel qui inhibe partiellement l’absorption du calcium. Pour contourner le problème, consommez-les avec des sources de vitamine C.