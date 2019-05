11 problèmes connus des amateurs de café (et comment les régler!)

Vous ne pourriez pas vous passer de votre latte de l’après-midi, pourtant il ruine vos dents, votre estomac et votre compte en banque !

2 / 11

BARANQ/SHUTTERSTOCK

Problèmes de café… et d’insomnie!

Heureusement pour nous qui sommes accros au java, les médecins nous assurent que boire du café est excellent pour la santé. Il nous faut toutefois faire preuve de raison. «Le café peut s’intégrer dans une saine alimentation, à condition d’en boire avec modération: il contient des antioxydants et augmente les capacités cognitives, selon des études. Il contient également des minéraux tels que le magnésium et le chrome qui aident le corps à bien assimiler l’insuline, l’hormone qui régule le sucre sanguin, observe DiCarlo. Mais cette tasse de café que vous prenez à trois heures de l’après-midi risque de vous faire passer une sale nuit.» Essayez d’arrêter le café entre midi et 14 h 00, et gardez à l’esprit qu’il faudra peut-être dix heures à votre corps pour évacuer la caféine.

Le café n’est peut-être pas le seul coupable: voici d’autres causes fréquentes d’insomnie.