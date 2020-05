Chaussures de sport: 7 moyens de savoir si elles sont mauvaises pour vos pieds

HITDELIGHT/SHUTTERSTOCK

Elles sont fatiguées

D'accord, vous adorez votre vieille paire d'espadrilles, mais soyez raisonnable: vous les traînez depuis des années et le temps est venu de vous en débarrasser. «Si vos chaussures de sport sont vieilles et usées, il se pourrait qu'elles soutiennent mal votre poids, ce qui peut non seulement causer des blessures aux pieds, mais aussi au reste du corps», nous apprend la podiatre Jacqueline Sutera. On estime normalement qu'il faut changer de chaussures tous les 450 à 700 kilomètres, mais il est possible que vous observiez certains signaux d'usure et de détérioration bien avant cela.

Posez vos chaussures sur le dessus d'une table et observez-les bien à hauteur d'yeux, puis retournez-les et examinez les semelles. Si la portion extérieure de la semelle est molle, inégale et usée, il est temps d'en acheter une nouvelle paire.

