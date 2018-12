7 / 30 Gabe Smith/shutterstock Tondez le gazon L’idée de tondre la pelouse vous remplit d’effroi? Sachez pourtant que les recherches démontrent que l’odeur d’herbe fraîchement coupée peut vous protéger du déclin des facultés mentales et vous faire vous sentir plus joyeux, calme et bien dans votre peau. Les substances chimiques présentes dans l’herbe touchent l’amygdale et l’hippocampe, sièges de l’émotion et de la mémoire, et procurent un sentiment de bien-être.

8 / 30 Mallmo/Shutterstock Tenez un journal Noter les motifs que vous avez d’être reconnaissant peut vous dynamiser et augmenter votre sensation de bonheur en plus de vous aider à mieux dormir, selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Porter une attention particulière à ce que vous faites de bien et à la gratitude a un effet positif sur les émotions et les relations interpersonnelles, selon l’étude. Apprenez-en davantage sur les bienfaits qui guettent les optimistes.