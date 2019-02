10 commandements pour venir à bout de ses dettes de cartes de crédit

5 / 10

sebra/Shutterstock

Payez les factures de carte de crédit immédiatement

Bien qu’il soit merveilleux que les compagnies de cartes de crédit vous donnent un délai de grâce avant que les intérêts grimpent sur votre solde, gardez à l’esprit que plus vous attendez pour effectuer votre paiement, plus les intérêts s’accumulent sur votre dette. Donc, ne rangez pas vos factures dans le dossier « à payer plus tard » et payez-les à la première occasion.

