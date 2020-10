10 façons de remplacer l’alcool pour se détendre

4 / 11

WESTEND61/GETTY IMAGES

Prendre le temps de respirer

Si cinq minutes semblent encore trop longs, faites-le pendant une minute, de dire Amanda Beaver, diététiste-nutritionniste spécialiste du bien-être aux Houston Methodist Wellness Services. Sur ses conseils, fermez les yeux et prenez une longue et profonde respiration. Expirez lentement et relâchez toute la tension dans vos épaules; ensuite, prenez deux respirations plus lentes, plus relaxantes. Variations sur le même thème: les yeux fermés, imaginez votre amoureux, conjoint, ami ou parent en train de vous sourire. Vous pouvez également vous rappeler les choses gentilles qu’ils disent et font pour vous et leur sourire à votre tour. Ou vous pouvez simplement imaginer un halo de chaleur et de gentillesse autour d’eux.

Avoir des pensées positives peut prendre moins d’une minute. «Vos pensées peuvent grandement influencer votre humeur et votre façon de voir les choses, de dire Amanda Beaver. Et le simple fait de vous arrêter et d’observer ce qui se passe autour de vous peut avoir le même effet. «Éloignez-vous de votre bureau ou sortez de chez vous pour regarder la couleur du ciel, déclare-t-elle. Observez comment les feuilles s’agitent doucement dans le vent. Notez aussi la sensation de chaleur quand le soleil caresse votre visage.»

