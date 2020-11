Comment faire un journal intime: 6 conseils de thérapeutes

1 / 8

mimagephotography/Shutterstock

Pourquoi et comment faire un journal intime

Écrivez tout ce qui se trouve dans votre tête et dans votre cœur. De nombreuses études suggèrent que prendre le temps de remplir un journal peut être très bénéfique pour votre santé mentale, voire cathartique («sortir le méchant» peut être très purgatif).

Noter les événements qui affectent votre journée peut vous sortir d’un cycle de pensées négatives et de vos schémas répétitifs. Ces ruminations ne sont pas utiles à votre croissance en tant que personne et peuvent même aggraver l’anxiété et la dépression. Tout jeter sur papier peut vous permettre de trouver la perspective nécessaire et de prendre du recul lorsque vous êtes confrontés à des situations qui vous tracassent.

«La journalisation (de l’anglais journaling) permet aux gens d’organiser leurs pensées et leurs sentiments. Ce faisant, ils développent leur pouvoir et leur contrôle sur ce qui se passe dans leur esprit», déclare la psychologue Allison Lobel.

Si vous souffrez d’anxiété, tenir un journal peut vous aider à être de meilleure humeur et à améliorer votre bien-être général. C’est ce que démontre une étude comparative publiée dans la revue JMIR Mental Health en 2018.