N’allez plus jamais à l’épicerie sans vérifier le contenu de votre garde-manger pour ne pas acheter en double (et dépenser pour rien) et encombrer (encore plus) votre espace. Voilà une façon intelligente de faire vos courses.

12 / 30

Zurijeta/Shutterstock

Se débarrasser des choses inutiles

Vous avez sûrement l’habitude de faire des piles avec des choses complètement inutiles en vous disant que vous vous en occuperez plus tard. C’est souvent le cas avec les vieilles piles, les objets à retourner au magasin, des choses que vous voulez donner à un organisme, etc. Créez une façon – des boîtes ou des bacs, par exemple – qui vous permettra de les gérer plus facilement et plus rapidement. N’attendez pas pour faire ces tâches une fois l’an… c’est bien trop décourageant et cela gruge votre espace en attendant.

Retrouvez 12 trucs pour venir à bout de votre ménage.