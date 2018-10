4 / 10

VICUSCHKA/Shutterstock

Cuisinez une seule fois pour toute la semaine

Profitez de quelques heures de calme le dimanche pour cuire de grandes quantités de grains ou les protéines que vous incorporerez dans les repas de la semaine. C’est la suggestion de Diana Mitrea, entraîneuse personnelle à New York : « Le quinoa, le farro et le riz se conservent plus de trois jours. » Les légumineuses peuvent aussi être cuites en grosse quantité, rappelle Ellen King, mère de famille et chef boulangère de Hewn, à Evanston (Illinois) : « Je divise les haricots à la louche en portions individuelles que je congèle. Quand j’en ai besoin, je sors un sac du congélateur. J’en utilise pour les tacos, le riz aux haricots, les tartinades, et j’en mets dans les salades. »

