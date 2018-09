À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste? Prendre soin de ses dents n’est pas si simple. Voici 13 conseils d’experts pour y voir plus clair.

Apprenez-en plus sur le cancer de la bouche et ses symptômes .

3 / 13

bbernard/Shutterstock

Un brossage des dents s’impose après chaque boisson sucrée

En plus des boissons gazeuses, «les jus de fruits, boissons énergisantes et sportives contiennent beaucoup de sucre et sont acides. Cela peut causer d’importantes caries », dit le Dr Mitch Taillon, président de l’Association dentaire canadienne. Pour protéger l’émail, on ne lave les dents que 30 minutes après en avoir consommé (mieux : on les évite complètement).

Assurez-vous de connaitre tous les effets néfastes des sodas sur votre santé.