Entretien ménager : 12 trucs pour venir à bout de votre ménage

ben bryant/Shutterstock

Avancez sans reculer

Ne sollicitez pas les services d’un organisateur professionnel pour vous aider à augmenter votre superficie d’entreposage. Ce serait faire un pas en arrière. Votre but doit être de désencombrer plutôt que de rajouter de l’espace de rangement. N’hésitez pas non plus à faire du tri: pour vous aider, jetez un coup d’oeil à nos astuces pour réorganiser votre garde-robe!