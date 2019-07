10 façons d’économiser 20 000$ en une année

7 / 10 Shutterstock/ Mr_Mrs_Marcha Cessez de déléguer des tâches Il est évidemment beaucoup plus facile de payer quelqu’un pour faire toutes ces choses dont vous n’avez pas envie. Voilà une belle façon d’économiser, en faisant tout vous-même pendant un an. « Si quelqu’un vient chez vous pour faire le ménage de votre domicile, laver votre auto ou s’occuper de votre terrain, pourquoi ne pas leur donner congé pour un an et le faire vous-même? Cela vous prendra du temps, ce qui vous aidera à combattre la tentation de sortir et dépenser davantage », indique Gretchen. Vous allez économiser temps et argent en adoptant ces bonnes habitudes pour le ménage.

8 / 10 ISTOCK/A_NAMENKO Changez de stratégie pour vos repas C’est presque impossible de prendre tous les repas chez vous pendant une année complète. David Rosen, expert en finances et agent immobilier certifié, propose de vous créer un budget resto afin d’économiser substantiellement. Commencez par faire le serment de toujours prendre le petit déjeuner à domicile et d’amener un lunch au travail le plus souvent possible. Voilà qui laissera jusqu’à 15$ dans vos poches à chaque fois. Pensez-y: trois repas pris au resto par semaine peuvent drainer jusqu’à 6000$ de votre compte bancaire en une année. Essayez ces 25 recettes de lunch à emporter dans un thermos.