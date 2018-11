Non seulement, vous enlevez avec vos doigts ce qui se trouve entre tous vos orteils, mais vous vous acharnez avec vos dents sur les ongles de vos petons! Eh oui! Mais chut! Promis, on ne le dit à personne!

Dire « Non, je ne cherche rien! »

Vous entrez dans une boutique et instantanément, un vendeur s’approche pour vous demander « Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier?». Et comme un vieux réflexe, vous répondez « Non, non, je ne fais que regarder »… alors que vous avez UN truc bien précis en tête! Mais on dirait que vous ne voulez tout simplement pas avouer que vous avez besoin des autres pour réussir à le trouver.

