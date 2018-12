10 traits qui affectent le jugement des autres sur vous

Vous consacrez beaucoup de temps à faire de l’exercice, à choisir vos vêtements, à vous maquiller ou à vous raser. Votre poignée de main, pourtant, pourrait envoyer un signal très différent sur votre personnalité. Examinez l’impression que vous pouvez laisser aux autres.

La fermeté de votre poignée de main

La poignée de main est une forme d’accueil en langage non verbal, nous dit l’experte en développement humain Lois Barth. Mme Barth est l’auteure de Courage to SPARKLE : The Audacious Girls’ Guide to Creating a Life That Lights You Up. Pour elle, « une poignée de main molle envoie un message clair d’ambivalence à s’engager et à communiquer ». Cependant, une poignée de main trop forte, quand vous avez l’impression qu’on vous écrase les doigts, est souvent un signe d’agressivité et d’ambition. « La personne qui vous serre la main ainsi peut montrer son besoin de contrôler dans d’autres domaines », ajoute-t-elle. La poignée de main idéale est ferme et amicale ; elle s’accompagne d’un contact visuel qui envoie un message d’engagement, de confiance et de cordialité.

