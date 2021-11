10 façons de repasser… sans fer à repasser!

Pas le temps de sortir la planche et le fer? Pas de panique. Ces conseils vous permettront de repasser… sans fer à repasser!

1 / 10

VLADDEEP/GETTY IMAGES

Pas de fer à repasser? Pas de problème

Nous avons tous connu cette horrible sensation de s’habiller pour un événement important et de découvrir à la dernière minute que la chemise prévue pour cet entretien d’embauche, cette réunion importante ou cet événement tant attendu… est en fait pleine de plis. Et ce n’est définitivement pas le moment de faire chauffer le fer à repasser. Et ne croyez pas que cette chemise se défroissera pendant que vous la porterez (c’est un mythe). Mais il n’y a pas de raison de paniquer! Nous allons vous montrer comment défroisser vos vêtements sans fer à repasser.

Certaines des méthodes suivantes vont vous surprendre ou vous seront particulièrement utiles en voyage. Car même si vous avez savez faire la lessive (ou repasser) à la perfection, vous aurez parfois besoin de savoir comment repasser sans fer à repasser. Suivez le guide!

Mieux vaut essayer ces choses pour prolonger la vie de vos vêtements préférés.