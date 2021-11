Règles de savoir-vivre dans les toilettes (à ne jamais transgresser)

1 / 14

Ne jamais utiliser son téléphone dans les toilettes

Il est «inconvenant» pour quiconque d’y apporter son téléphone dans les toilettes, qu’elles soit privées ou publiques, affirme Diane Gottsman, experte nationale en étiquette et propriétaire de The Protocol School of Texas. Dans une salle de bains privée, la personne au téléphone ne veut pas vous entendre… Dans les toilettes publiques, non seulement la personne au téléphone n’a pas à entendre les bruits que vous pouvez faire, mais les autres personnes présentes ne souhaitent pas entendre votre conversation. Pour ce qui est de texter aux toilettes, sachez que c’est l’une des pires habitudes pour transmettre des microbes!