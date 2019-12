8 signes que vous partagez trop votre vie sur Facebook

Poster vos photos d’anniversaire? Pas de problème! Mais exhiber vos rendez-vous en amoureux tous les soirs, ça, c’est peut-être un peu trop. Et, d’accord, votre ravissant hamster sait faire des trucs hallucinants, mais est-ce vraiment une raison d’afficher la moindre de ses vidéos? Découvrez si vous étalez trop votre vie sur Facebook ou pas.

«Les gens oublient souvent que ce qu’ils postent sera encore là demain… et peut-être pour des années. Les médias sociaux sont imprévisibles et publics, alors mieux il vaut faire attention à ce que vous mettez en ligne parce que les chances sont grandes que cela vous retombe un jour sur le nez!» dit la psychologue et auteure, Dawn Michael. Sur Facebook, par exemple, la fonction «Vous avez des souvenirs avec X à revoir aujourd’hui» vous renvoie votre passé en pleine figure. Voici ce qu’il pourrait arriver si les médias sociaux disparaissaient.

Vous publiez plus de quatre posts par jour

Si vous vous êtes déjà demandé si vous postiez trop souvent, la réponse est probablement oui! Appelleriez-vous quelqu’un cinq à six fois par jour pour laisser un message, demande Julie Spira, cyberexperte et auteure de The Rules of Netiquette (Les règles de la nétiquette)? Probablement pas. «Vous partagez trop quand vous postez des trucs plus de quatre fois par jour, observe-t-elle. Pensez à ceux qui se connectent à Facebook le matin et le soir; s’il leur faut passer vos 12 affichages avant d’arriver à quelqu’un d’autre, il y a de bonnes chances qu’ils finissent par cacher vos publications et par les désactiver.» Essayez de ne rien publier pendant une journée et ne vous sentez surtout pas obligé de poster quelque chose tous les jours, dit-elle.

C’est la fin de l’année? Assurez-vous de ne pas publier ceci sur les réseaux sociaux pendant les fêtes.