15 moyens d’améliorer sa concentration

Parfois, il arrive qu’on adopte une technique pour se concentrer qui ne nous convient tout simplement pas. Prenez du temps pour observer qui vous êtes (vos points forts comme ceux à améliorer) et la manière dont votre attention fonctionne. Vous ne vous souvenez plus du nom d’une personne ou de son visage? Êtes-vous plus visuel ou auditif? Qu’est-ce qui vous distrait? Qu’est-ce qui arrive quand vous l’êtes? En sachant mieux qui vous êtes, vous pourrez trouver de meilleures stratégies pour être plus efficaces.

Entrainer votre muscle de la concentration

Il serait possible de muscler votre concentration. Bien sûr, celle-ci n’est pas un véritable muscle, mais une stimulation peut l’aider à être plus aiguisée. On l’entraine à se mobiliser rapidement et efficacement. Par exemple, dans un moment libre (ou pendant un trajet en transport en commun, dans une file d’attente, etc.), on fixe un objet pendant quelques secondes en chassant tout le reste de notre tête. Puis, on ferme les yeux et on essaie de se le représenter mentalement le plus fidèlement possible. Ensuite, vous pouvez regarder l’objet en étant attentif à ce qui l’entoure, graduellement.

Selon Louis Bhérer, psychologue et chercheur à l’UQAM, le fait de rester actif intellectuellement est une méthode positive pour muscler sa mémoire et sa capacité de concentration.