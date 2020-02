7 vérités que vos goûts musicaux dévoilent sur votre personnalité

Les amateurs de country sont humbles, tandis que ceux qui préfèrent la musique pop sont très sociables. Vos goûts musicaux en disent long sur votre personnalité!

Dire «j’adore Slayer, Megadeth… et les câlins» dans la même phrase pourrait ne pas être aussi farfelu qu’il y paraît. Si l’on se fie au psychologue musical Adrian North, qui a pendant trois ans mené une étude de grande envergure sur les corrélations entre préférences musicales et traits de personnalité sur plus de 36 000 participants, les amoureux de Heavy Métal seraient des «êtres délicats» qui ont «fondamentalement la même personnalité» que les amateurs de musique classique.

Les amateurs de classique seraient en moyenne plus intelligents

Réfléchie et complexe. Deux qualificatifs qui définissent aussi bien la musique classique que la personne qui en raffole. Selon la recherche du psychologue Dr North, les amoureux de musique classique sont créatifs, introvertis et ont d’eux-mêmes une très haute opinion. Les amateurs de musique classique perçoivent l’écoute comme une expérience théâtrale et partagent avec les amateurs de métal un «amour du grandiose», mais seraient en moyenne plus âgés et plus fortunés qu’eux.

Les personnes préférant la musique classique seraient aussi plus intelligentes, du moins si l’on en croit une étude de 2009 qui analysait les liens entre les notes que des étudiants avaient obtenues au test SAT (mesurant les aptitudes en mathématique, en lecture et en rédaction) et leurs musiciens préférés indiqués sur Facebook. L’étude démontrait que les étudiants qui aimaient Beethoven obtenaient une moyenne de 1356, soit la plus haute moyenne à ce test.

Et quel était l’artiste préféré des personnes qui avaient moins bien performé au test SAT? Lil Wayne. Mais que cela n’influence pas l’opinion que vous avez des amateurs de hip-hop! Comme vous pourrez le constater au cours des prochaines pages, ces derniers ont en effet plusieurs forces et qualités étonnantes.

