Tics nerveux et petites manies : est-ce normal?

Pourquoi suis-je mal à l’aise avec les enfants ? Je n’ai rien à dire à des individus de moins de 12 ans, sans compter que je ne les trouve pas très mignons. Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ?

« Celle-là, je l’entends souvent », avoue Charlynn Ruan, psychotechnicienne à Los Angeles qui, paradoxalement, rencontre principalement des mères. « La plupart me disent “les seuls enfants que j’aime sont les miens”. » Ce problème, plus courant qu’on ne l’imagine, traduit la peur de l’embarras.

On craint entre autres que des vérités qu’on ne veut pas entendre sortent de la « bouche des enfants ». « Le monsieur sent bizarre, maman ! » « Vous devez manger vraiment beaucoup, madame. » « C’est quoi ces lignes sur votre visage ? »

Puis, il y a le cas gênant des parents (ou, pire encore, des grands-parents), adorateurs convaincus de leur enfant, dont on devrait vénérer toute parole. Pas étonnant que vous ne soyez pas à l’aise en compagnie de ces petits monstres.

Le Dr Howard Forman, psychiatre à l’Albert Einstein College of Medicine de New York, a une solution : lisez un livre à l’enfant. Cela vous met aux commandes et vous donne quelque chose à dire.

Indice de gravité (sur 10, 10 étant le plus grave) : 2

Pas tant que ça.