8 choses que vos flatulences révèlent sur votre santé

ISTOCK/SARAH BOSSERT

Votre rectum est étroit

Sphincter, rectum ou anus, nous parlons de la même chose. Son étanchéité, ainsi que la vitesse à laquelle le gaz passe à travers, détermine le volume et la tonalité de vos pets. Et puis, si votre dernier pet sent l’œuf pourri, c’est que vous avez mangé un aliment qui contenait du soufre.

En général, les gaz que nous libérons sont un mélange inodore de dioxyde de carbone, d’oxygène, d’azote, d’hydrogène et parfois de méthane. Mais quand les bactéries décomposent des haricots, du chou, des viandes et d’autres aliments sulfureux, il se dégage une petite quantité de composés soufrés et donc des odeurs!

