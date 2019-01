Problèmes de concentration? Consommez ces aliments!

7 / 10 Marian Weyo/Shutterstock Saumon sauvage Les acides gras du saumon sauvage font le plus grand bien à votre cerveau, soutient Elisa Bremner. Tout comme le gras insaturé de l’avocat, ces bons gras sont essentiels au bon fonctionnement des nerfs du cerveau. Les acides gras oméga-3 aident aussi à construire la membrane des cellules et peuvent améliorer la mémoire et la bonne humeur en nous protégeant de la dépression. Le saumon d’élevage est une autre bonne source d’oméga-3, mais il contient aussi 20% de gras saturés, le type de gras que vous voulez éviter à tout prix. Suivez notre guide pour savoir où trouver les bons gras et comment éviter les pires.

8 / 10 gorkem demir/Shutterstock Noix de Grenoble Les noix de Grenoble constituent un cocktail polyvalent de nutriments bons pour le cerveau. Une étude de 2012 a découvert que les noix aidaient les fonctions cérébrales. Toutes les noix contiennent de bons gras insaturés excellents pour votre cerveau, note Elisa Bremner, mais elle recommande plutôt les noix de Grenoble parce qu’elles brillent plus que les autres dans toutes les études sur le cerveau. «Et en plus, elles ressemblent à de minuscules cerveaux !» ajoute-t-elle. Bremner ajoute qu’elle privilégie aussi ces noix parce qu’elles sont riches en protéines et en fibres, qu’elles sont bénéfiques à la santé en général et au bien-être, «ce qui peut aider à améliorer la concentration globale». Renseignez-vous sur les différents types de noix et leurs vertus.