33 trucs pour une meilleure gestion du stress

L’importance de soulager le stress

Le stress fait partie de la vie, mais être stressé, non! Nous n’avons pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive, déclare Allen Elkin, directeur du Stress Management Counseling Center à New York et auteur de «Gérer son stress» de la collection Pour les Nuls.

Pourtant, cela ne signifie pas que nous devons réagir à une situation difficile en nous épuisant ou en nous sentant dépassés ou désemparés. Être trop anxieux n’est pas seulement un risque mental; c’est aussi un problème physique, avec des effets néfastes sur le cerveau et le reste du corps. Plus nous sommes stressés, plus nous sommes vulnérables au rhume, à la grippe et à une foule de maladies chroniques ou potentiellement mortelles – et moins nous sommes ouverts à la beauté et au plaisir de la vie! Il est important de savoir comment contrôler son stress pour réduire ses effets négatifs!