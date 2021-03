10 positions de yoga pour soulager l’anxiété

Une position de yoga peut aider à détendre le corps et calmer l’esprit. Les asanas (positions), la respiration et la méditation aident à diminuer le niveau de stress, permettent à l’organisme de récupérer et améliorent le bien-être. En recentrant l’attention sur les mouvements du corps, le yoga réduit en effet le nombre de pensées anxiogènes et apaise le système nerveux.De plus, en favorisant l’écoute et la conscience de soi-même, cette pratique aide à reconnaître plus tôt les signes de stress et à s’en libérer.