Shutterstock

C’est bon pour la vie sociale

Jim Button, 56 ans, un entrepreneur de Calgary, a reçu un diagnostic de cancer du rein en 2014. Il a été opéré avec succès, mais moins de deux ans plus tard son cancer récidivait, plus diffus et incurable.

Il savait que l’exercice l’aiderait à rester en aussi bonne santé que possible. Il a commencé à faire cinq kilomètres de marche par jour. Avant son diagnostic, il rencontrait ses amis et ses relations d’affaires dans des cafés et des restaurants; maintenant, il leur demande de venir marcher avec lui. Tous les jours depuis trois ans, il sort quand son état le lui permet et marche avec un nombre croissant de partenaires différents, y compris des inconnus qui l’approchent pour un conseil professionnel ou qui viennent d’apprendre qu’ils ont un cancer ou une autre maladie grave.

«J’ai découvert que peu de gens s’adonnent à la marche, dit Jim Button. Et que ceux qui en font se sentent plus libres de parler franchement de leurs soucis.» Parfois, la conversation ne tarit pas; parfois, elle se réduit à presque rien, mais le partage a quand même lieu, en silence.

S’inspirant des promenades de Jim Button, la Dre Lisa Bélanger, fondatrice de Knight’s Cabin, un organisme de bienfaisance qui se consacre aux personnes en rémission d’un cancer et à leurs proches, a participé à la création de Walk It Out à Calgary. Il s’agit d’un programme d’entraide qui encourage les participants à se confier les uns aux autres en marchant au grand air. «Bien plus que lors d’un échange assis face à face, on dirait que la marche rend la conversation plus facile», constate-t-elle.

Lisa Bélanger, qui est spécialisée en médecine comportementale, ajoute que la marche peut combattre les pensées négatives. «Quand on rumine, une marche en plein air aide à mieux comprendre et réfléchir car elle modifie l’activité cérébrale», explique-t-elle.

Comme Jim Button, la Néo-Brunswickoise Nancy Duguay a tissé des liens avec ses concitoyens grâce à ses marches quotidiennes. Plus on la voyait faire, plus on se rendait compte des bienfaits de l’exercice et plus on l’imitait. Son mari Roger a commencé à l’accompagner dans ses randonnées pendant leurs vacances. Et sept ans après sa première ascension du mont Sugarloaf, sa sœur a décidé d’essayer: aujourd’hui elle marche tous les jours et, souvent, les deux sœurs le font ensemble. Elles sont même devenues le noyau d’un petit groupe de marcheurs.

«On croise des gens qui descendent, et ils nous disent: “C’était dur aujourd’hui. Mais bon sang, ça en vaut la peine!”»

La marche, en tant que passe-temps, fait partie des trucs à essayer pour lutter contre la solitude.