8 points de pression efficaces pour soulager les maux de tête

Faire des exercices d’acupression pour soulager vos maux de tête

Il n’y a rien comme un mal de tête lancinant pour gâcher votre journée. Mais au lieu d’avoir le réflexe de prendre une pilule, vous pourriez en fait aider votre corps à se guérir lui-même. Dans la médecine traditionnelle chinoise, l’acupuncture et l’acupression sont utilisées pour la gestion de la douleur depuis des milliers d’années, et il semble que la science occidentale commence elle aussi à adopter cette approche. «La science démontre de plus en plus que la stimulation de certains points de pression peut affecter les fibres nerveuses du cerveau ainsi que le système nerveux périphérique», d’expliquer Paul Robison, acupuncteur à Washington.

Une revue d’études publiée en 2016 dans le Cochrane Database of Systematic Reviews, par exemple, a découvert que l’acupuncture était efficace pour traiter des patients souffrant de maux de tête fréquents ou chroniques de type céphalées de tension. Et une étude publiée en 2017 dans JAMA Internal Medicine a pour sa part découvert que l’acupuncture n’aide pas seulement à se débarrasser des migraines, mais qu’elle peut aussi en réduire la fréquence.

L’acupuncture implique d’insérer des aiguilles le long de voies spécifiques appelées méridiens, qui peuvent stimuler le processus de guérison du corps. L’acupression (aussi digitopuncture ou manupression) stimule les mêmes points mais cette fois à l’aide des doigts plutôt que des aiguilles. «C’est une simple question de relâcher la tension et de restaurer l’équilibre dans le corps», dit Paul Robison.

Soulagez vos maux de tête en essayant l’un de ces remèdes naturels.