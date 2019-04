Comment contrôler son stress: 18 façons de réduire ses effets négatifs

Hommes et femmes ne font pas les mêmes cauchemars. Les cauchemars ne sont pas tous créés égaux. En 2013, des psychologues de l’Université de Montréal ont découvert que si les pensées subconscientes des hommes tendent vers les catastrophes – tremblements de terre, guerres et apocalypse, et grosse dose de vermines – les femmes sont deux fois plus enclines à faire de mauvais rêves qui concernent des conflits interpersonnels, des trahisons et des humiliations.

Mesurer le niveau de stress

Les scientifiques tentent de mettre au point un test d’haleine pour mesurer le niveau de stress.

En 2013, lors d’une courte étude au Royaume-Uni, des volontaires ont été soumis à une expérience très stressante (une épreuve mathématique difficile) et à une autre plus neutre (écouter de la musique classique douce). Après avoir analysé six composantes de l’haleine, les chercheurs ont découvert qu’après l’épreuve mathématique, deux d’entre elles étaient plus élevées et quatre l’étaient moins, probablement en raison d’une respiration plus rapide. D’autres évaluations devront être menées, mais cela pourrait être la première étape vers la création d’un test d’haleine pour mesurer le niveau de stress, qui permettrait aux médecins de diagnostiquer plus rapidement un problème qui, avec le temps, accroît le risque de crise cardiaque ou d’accident cardiovasculaire.