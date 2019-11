Remèdes naturels contre la déprime

Selon de nombreuses études, l’exercice est une thérapie gratuite et efficace contre l’angoisse, le manque de confiance en soi et la dépression bénigne ou modérée.

Preuves: selon des chercheurs qui ont analysé les résultats de 37 études, les bénévoles âgés qui se sont offerts à aider les autres se sont sentis plus heureux, en ont éprouvé un plus grand bien-être et ont eu moins tendance à se sentir tristes et angoissés.

S’occuper des autres est une activité qui réduit l’isolement et donne aux déprimés un sentiment de fierté personnelle et d’utilité sociale qui, en règle générale, leur fait défaut.

Les symptômes de la dépression

Selon les Archives of General Psychiatry, la dépression est une affection qui amène fréquemment les gens à se tourner vers la médecine complémentaire, vers des médicaments naturels par exemple, pour épauler la médecine traditionnelle et non la remplacer. Être en dépression, ce n’est pas avoir le cafard; c’est autre chose. La dépression est une maladie grave qui devrait être soignée par un praticien qualifié. Certains symptômes sont faciles à reconnaître – tristesse persistante, sentiments de désespoir ou idées de suicide ou de mort exigent une attention immédiate. Il y a aussi des signes plus subtils qu’un médecin détecte mieux que quiconque:

– Manque ou excès d’appétit;

– Manque ou excès de sommeil;

– Perte de confiance en soi;

– Manque de concentration et d’esprit de décision;

– Irritabilité, agitation;

– Pessimisme;

– Inquiétude, angoisse, crises de larmes fréquentes;

– Perte d’intérêt pour ce qu’on aimait;

– Douleurs inexplicables.

Voyez un professionnel de la santé si l’un ou l’autre de ces symptômes entre en conflit avec votre travail ou votre vie familiale. Un traitement antidépressif améliore le système immunitaire en augmentant le nombre des globules blancs et en les rendant plus efficaces contre les envahisseurs. Plus vous êtes triste, plus les bienfaits sont grands. Mais si vous vous plaignez seulement d’une déprime ou d’un coup de cafard, référez-vous aux remèdes naturels cités plus haut. Pensez également à éviter ces habitudes qui augmentent vos risques de souffrir de dépression.