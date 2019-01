Entretien et rangement

12 produits faits maison pour le nettoyage

Abandonnez les nettoyants de marques connues, que vous avez payé le prix fort en magasin, pour ces produits faits maison.

1 / 12 Africa Studio/Shutterstock Cuisine : nettoyant à four Voici le rêve de tous ceux et toutes celles qui détestent cette tâche. Versez ¾ de tasse d’ammoniac transparent dans un petit bol, et placez-le dans le four. Ne l’allumez pas! Fermez la porte et laissez-y le bol toute la nuit. Le matin, retirez le bol du four. Avec un chiffon ou une éponge humide sur laquelle vous aurez saupoudré un peu de bicarbonate de soude, nettoyez l’intérieur du four.

2 / 12 mekcar/Shutterstock Salle de bain : détachant à moisissure Voilà une façon simple de se débarrasser du mildiou qui s’accumule sur vos murs et vos tuiles. Versez ¼ de tasse d’eau de Javel dans une bouteille de vaporisateur et ajoutez ensuite trois cuillérées à thé de borax et 1,5 tasse d’eau. Agitez. Vaporisez la zone touchée et laissez-le tout opérer pendant 10 à 20 minutes, en vous assurant que la pièce soit bien ventilée. Essuyez ensuite la surface avec un linge humide.