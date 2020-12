10 signes que vous n’êtes pas en forme

5 / 11

Vous avez une fréquence cardiaque élevée au repos

Certains appareils ou montres de sport peuvent mesurer votre fréquence cardiaque. Si vous remarquez que votre fréquence cardiaque est élevée alors que vous êtes inactif, ça pourrait être un signe que vous êtes déshydraté ou anxieux, que vous ne dormez pas assez, que vous ne mangez pas bien ou que vous n’êtes généralement pas en forme.

«Lorsque vous n’êtes physiquement pas en forme, votre corps doit travailler beaucoup plus fort afin de permettre à la circulation de se faire dans le corps, faisant ainsi battre votre cœur plus vite», d’expliquer Mat Forzaglia, entraîneur de conditionnement physique pré- et post-natal ainsi que fondateur de Forzag Fitness à New York.

Faire de l’exercice plus régulièrement peut contribuer à abaisser votre fréquence cardiaque au repos. «Faites un exercice sollicitant le cardio au moins deux à trois fois par semaine pendant 30 minutes ou plus, suggère Mat Forzaglia. Puisque les personnes qui ne sont pas en forme ont besoin d’augmenter leur fréquence cardiaque, une activité aérobique comme la course, le vélo ou l’elliptique aidera.»

Augmentez la fréquence, la durée et l’intensité de l’activité physique que vous faites devrait se faire de façon graduelle et constante, ajoute la Dre Carter.

