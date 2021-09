3 / 5

Comment préserver son immunité

Vous ne pouvez pas changer votre hérédité, mais vous êtes en mesure d’agir sur bon nombre de facteurs qui renforcent le système immunitaire. Prenez-les au sérieux, nous adjure le Dr Leng. Vous ne pourrez empêcher votre immunité de faiblir avec le temps, mais un ralentissement de ce processus vous assurera des moyens de défense supplémentaires à tout âge. C’est critique face aux infections. La vulnérabilité des personnes âgées a deux composantes, précise-t-il. «Premièrement, l’incidence – le fait de tomber malade ou pas. Deuxièmement, la gravité. Même si on n’évite pas l’infection, un système immunitaire plus vigoureux peut tempérer sa gravité.» Autrement dit, la prévention est capitale. Elle repose sur ce qui suit:

Bouger: s’entraîner régulièrement stimule la fonction immunitaire et diminue l’inflammation. Une étude publiée en 2019 dans Nature Reviews Immunology affirme que le muscle squelettique est «un important organe de régulation immunitaire», qui sécrète des protéines anti-inflammatoires et immunoprotectrices appelées myokines. Une autre, parue en 2018, soutient que les entraînements intensifs peuvent pallier le déclin de la fonction immunitaire chez les sujets âgés. «L’exercice renforce le corps; c’est peut-être le changement le plus important que vous puissiez apporter à votre vie», dit le Dr Kang.

Connaître son état de santé: le Dr Butte conseille de faire un bilan de santé pour avoir des repères. Les asthmatiques auraient ainsi intérêt à mesurer leur débit expiratoire de pointe pour avoir une idée de leur capacité respiratoire normale. «En cas de changement, vous ne direz pas simplement au médecin que vous avez du mal à respirer. Vous pourrez préciser que votre débit respiratoire a diminué de 8%.» Suivre de près l’évolution de vos problèmes chroniques vous permettra de remarquer les dégradations rapidement, et donc de choisir avec votre médecin un meilleur traitement.

Bien s’alimenter: manger sainement et éviter l’obésité, un facteur inflammatoire mortel, c’est le bon sens même, mais il y a plus. Des recherches ont déterminé que la nutrition avait des effets spécifiques sur la fonction immunitaire des sujets âgés. Une étude analysée dans Nutrients en 2018 a démontré que des nutriments comme les vitamines A, B, C, D et E, l’acide folique, le fer, le sélénium et le zinc sont essentiels à «l’immunocompétence». En situation de carence, la production de lymphocytes T diminue, et l’organisme est incapable de résorber l’inflammation. La clé est dans l’équilibre, selon le Dr Kang: «Mangez non seulement des légumes, mais aussi des protéines et des fibres.» Elles nourrissent les bonnes bactéries de l’intestin et atténuent l’inflammation. «Il y a dans l’intestin beaucoup de cellules immunitaires qui contribuent à la régulation organique. Les fibres alimentaires ont peut-être des effets qui dépassent le mouvement péristaltique.»

Se calmer: la recherche révèle que le stress non maîtrisé peut accélérer la dégradation de la fonction immunitaire parce qu’il déclenche une réaction immunitaire chronique et aggrave l’inflammation. Ce qu’il faut ici, c’est surtout prendre soin de soi en pratiquant des activités relaxantes (méditation, pleine conscience, exercice) et en obtenant de l’aide quand la situation stressante ne se règle pas (travail, argent, charge d’aidant naturel). On ne parle pas assez de l’effet du stress sur l’immunité, déplore le Dr Leng, parce que les facteurs en cause ne sont pas aussi tangibles que le nombre d’heures d’entraînement que vous faites ou de paquets de cigarettes que vous fumez chaque jour.

Se faire vacciner: l’âge affecte l’efficacité des vaccins comme celle du système immunitaire. Ils doivent déclencher la production d’antigènes – le vaccin contre la grippe est basé sur des virus grippaux – mais un vieux système immunitaire réagit moins vigoureusement que quand il était jeune. Ce n’est pas une raison pour négliger vos vaccins. «C’est vrai que plus nous vieillissons, moins ils sont efficaces, reconnaît le Dr Kang, mais si nous sommes infectés quand même, la maladie sera moins grave. On devrait recevoir tous les vaccins recommandés par un médecin en fonction de son âge et de son état de santé.»

Prendre garde à la médication: certains médicaments sur ordonnance peuvent déprimer le système immunitaire. Ainsi, les corticostéroïdes pris par voie orale ou inhalation (qu’on prescrit beaucoup contre l’arthrite, les allergies, l’asthme et les maladies inflammatoires de l’intestin) aggravent le risque d’infection fongique. Cela vaut aussi pour les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale employés contre les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. «Même les antibiotiques peuvent déclencher certains types d’infections en détruisant la flore intestinale», souligne le Dr Kang. Si vous prenez des médicaments régulièrement, demandez à votre médecin de vous expliquer leurs effets secondaires sur le système immunitaire et les moyens d’y remédier.

