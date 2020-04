Les autorités provinciales et fédérales font des pieds et des mains pour protéger le ginseng américain sauvage en sol canadien. Des braconniers le convoitent pour ses puissantes propriétés médicinales.

Les autorités fédérales et provinciales ont lancé une opération pour mettre la main sur les braconniers. Jean-François Dubois et son équipe ont installé des caméras de surveillance à détecteurs de mouvements et marqué les racines à l’aide d’une matière colorante ultraviolette traçable.

En septembre 2013, deux agents du ministère ontarien des Richesses naturelles et des Forêts attendaient le long d’une route rurale du centre-sud de l’Ontario que les braconniers sortent de la forêt. L’été précédent, des agents de la protection de la faune qui patrouillaient dans le secteur étaient tombés sur un carré de ginseng américain sauvage après avoir remarqué des trous peu profonds défigurant le sol autour de plantes abandonnées aux racines arrachées. Mais en certains endroits, les tiges et les feuilles avaient été proprement replantées, comme si on avait cherché à dissimuler les ravages. Certains plants étaient désormais morts sur pied. Non loin, les agents avaient découvert un paquet rouge vide de cigarettes DK’s.

Espèce menacée et marché noir

Le ginseng américain ou Panax quinquefolius s’épanouit dans la discrétion. Sa tige longiligne ornée de feuilles vertes dentelées atteint souvent la hauteur du genou, et ses fleurs d’un blanc spectral se fondent dans le sous-bois. La meilleure époque pour le trouver va de la fin de l’été au début de l’automne, lorsqu’il croule sous des baies d’un rouge éclatant, véritable invitation pour les pillards qui parcourent les forêts de l’Ontario et du Québec à la recherche de cette plante dont la livre peut dépasser 800 $ au marché noir pour son usage en médecine traditionnelle chinoise. Le ginseng américain sauvage est classé espèce menacée au Québec depuis 2001, et en Ontario depuis 2008, et sa cueillette est illégale.

Selon un rapport d’Interpol et des Nations Unies, la circulation des produits de la faune et de la flore est désormais le quatrième commerce illégal le plus important du monde, après la fausse monnaie, les stupéfiants et les humains. Le braconnage et la contrebande explosent avec l’envol des prix. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement canadien a pris des mesures extraordinaires pour protéger ses espèces, en y réservant près de 75 agents de protection dans tout le pays et coordonnant des opérations internationales pour arrêter les coupables. Entre 2017 et 2018, ses agents ont fait près de 5000 inspections et mené 114 nouvelles enquêtes.

Mais la menace qui pèse sur le ginseng américain nous rappelle que l’avidité ne vise pas seulement les éléphants, les ours et les tigres. Si le trafic illégal de la faune et de la flore accorde autant de valeur aux grosses bêtes qu’aux petites, dotées de vertus spéciales ou non, pourquoi n’en faisons-nous pas autant?

