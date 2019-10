21 aliments pour combattre le rhume et la grippe

12 / 22

Shutterstock

Les aliments riches en vitamines C fortifie le système immunitaire

La vitamine C aide votre organisme à absorber le fer et garde votre système immunitaire en bonne santé. Pendant la saison du rhume et de la grippe, cette caractéristique est encore plus importante. Selon Les diététistes du Canada, il faut à la plupart des femmes de plus de 19 ans environ 75 mg de vitamine C par jour (sans dépasser 2000 mg par jour). Si vous fumez, ajoutez 35 mg par jour. Apprenez-en plus sur les puissants bienfaits de la vitamine C sur votre santé.

Si elle a la faveur populaire, la vitamine C ne combat pas spécifiquement le rhume et la grippe, selon 30 études scientifiques. Mais il y a une exception: les personnes qui doivent affronter un stress physique ou le froid, comme les marathoniens ou les skieurs, peuvent réduire de moitié le nombre de rhumes qu’ils attrapent en prenant 250 mg de vitamine C par jour. De même, les personnes qui présentent une carence en vitamine C, comme les personnes âgées et les fumeurs, contractent moins de rhumes en prenant 200 mg de vitamine C par jour.

Si vous correspondez à ces catégories, question de mettre toutes les chances de votre côté, consommez les aliments qui contiennent une bonne quantité de cette vitamine. Cela dit, sachez qu’il n’y a pas que les agrumes qui en contiennent.