Cancer du sein: 9 symptômes (autres que les bosses) qu’il faut connaître

Changements de forme des mamelons

Les mamelons ne changent normalement pas de forme, de taille, ni de couleur, sauf durant la grossesse. Mais «si vous constatez un quelconque changement, y compris une rétraction ou un retournement du mamelon vers l’intérieur, il faudrait vous faire dépister pour le cancer du sein», conseille la Dre Shepherd.

Des brûlures et des démangeaisons des mamelons pourraient annoncer une maladie de Paget du mamelon, une forme rare de cancer, explique la Dre Johnson. «Cela touche habituellement le mamelon et la peau qui l’entoure (aréole).» La peau des mamelons peut paraître squameuse ou écailleuse, ou encore croûteuse, suintante ou épaissie sur le mamelon ou l’aréole, ou les deux à la fois. «Cela peut aussi provoquer une sensation de picotement ou de brûlure», ajoute-t-elle. Il existe de nombreuses causes non cancéreuses pour des seins squameux ou qui picotent, mais il vaut toujours mieux vous assurer de leur cause. «Faites part de toute inquiétude à votre médecin.», conclut-elle.