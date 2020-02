10 choses surprenantes qui augmentent votre risque de cancer

Le tabac peut causer plusieurs cancers, notamment le cancer du poumon. Pensez-y si vous fumez encore et découvrez d’autres risques associés à de mauvaises habitudes de vie.

Vous êtes obèse

Les tissus adipeux en trop produisent plus d’estrogènes et autres hormones qui stimulent la croissance et la prolifération cellulaire (plus les cellules se divisent, plus un cancer a de chances de se développer). L’obésité provoque de l’inflammation chronique qui endommage l’ADN, et accroît les risques de cancer du côlon, du sein (chez les femmes ménopausées) et de l’endomètre. Au Canada, l’obésité frappe un adulte sur quatre et ne cesse d’augmenter. Suivez ces conseils pour perdre rapidement et facilement du poids.