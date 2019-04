29 choses que vous croyez cancérigènes, mais qui ne le sont pas

Ces feuilles assoupliraient vos vêtements et élimineraient l’électricité statique… tout en vous donnant subrepticement le cancer? Pas si vite : ces feuilles non parfumées semblent ne présenter aucun danger. Les versions parfumées peuvent cependant contenir un produit chimique toxique, lequel n’est généralement pas indiqué sur les étiquettes. Si vous êtes inquiet, n’utilisez que des feuilles non parfumées ou achetez une marque qui divulgue les composés de son parfum.

Plombages

Vous ne le savez peut-être pas, mais les plombages que vous avez dans la bouche depuis un bout de temps contiennent probablement du mercure. Mais il y a aussi d’autres métaux, dont l’argent, l’étain et le cuivre. Selon L’Association dentaire américaine, la combinaison de ces métaux rend les plombages, connus sous le nom d’amalgames dentaires, tout à fait sûrs. «Il est important de savoir que lorsqu’il est combiné avec ces autres métaux, il constitue un matériau sûr et stable», dit l’ADA. De plus, le type de mercure utilisé dans les plombages n’est pas du même type (méthylmercure) que celui qui cause des problèmes de santé.

Pour éviter d’avoir besoin de plombage, cessez de commettre ces erreurs qui abîment vos dents.