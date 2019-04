Cancer du foie: symptômes silencieux à ne jamais ignorer

L’incidence du cancer du foie est à la hausse: assurez-vous de subir des dépistages réguliers si vous êtes à risque, et voyez rapidement un médecin si vous observez ces symptômes méconnus.

1 / 6

ISTOCK/HELENECANADA

Vous abusez de la bouteille (ou en avez abusé)

« Le nouveau facteur du cancer du foie, c’est la stéatose hépatique non alcoolique, observe le Dr Abou-Alfa, médecin et oncolongue au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. La hausse des cancers du foie associés à l’obésité et au diabète est devenue le principal facteur depuis des années.» Mais le seul fait de souffrir d’embonpoint ne fait pas forcément de vous un candidat au cancer du foie, relève le médecin. «Même s’il y a beaucoup de gens obèses en Amérique du Nord, le cancer de foie reste encore relativement rare», dit-il. Reste que, plus vous êtes à risque, plus vous devriez vous inquiéter et en parler à votre médecin.

